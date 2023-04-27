Эрдоган продолжает исполнять обязанности президента Турции
По словам пресс-секретаря ПСР Омера Челика, иностранные средства массовой информации распространяют "аморальные и ложные новости о состоянии здоровья" Эрдогана.
"Господин президент находится при исполнении своих обязанностей. Он продолжит участвовать в программах в том же духе после небольшого отдыха", — написал Челик.
Ранее сообщалось, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении, он объяснил это "желудочным гриппом". Затем появились слухи, что у Эрдогана произошел инфаркт.
Ранее турецкий президент отменил все публичные выступления, запланированные на 26 апреля. Кроме того, он отменил 27 апреля поездку в Мерсин для участия в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", он будет участвовать в режиме видеосвязи. Также Эрдоган отменил запланированное интервью четырем турецким телеканалам, которое должны были транслировать в прямом эфире.
Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2023
Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve…