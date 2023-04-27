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Эрдоган продолжает исполнять обязанности президента Турции

Эрдоган продолжает исполнять обязанности президента Турции Фото: Twitter.com/RTErdogan
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает исполнять свои обязанности и возобновит участие в мероприятиях после небольшого отдыха. Об этом заявили представители правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР), сообщает Zakon.kz

По словам пресс-секретаря ПСР Омера Челика, иностранные средства массовой информации распространяют "аморальные и ложные новости о состоянии здоровья" Эрдогана.

"Господин президент находится при исполнении своих обязанностей. Он продолжит участвовать в программах в том же духе после небольшого отдыха", — написал Челик.

Ранее сообщалось, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении, он объяснил это "желудочным гриппом". Затем появились слухи, что у Эрдогана произошел инфаркт.

Ранее турецкий президент отменил все публичные выступления, запланированные на 26 апреля. Кроме того, он отменил 27 апреля поездку в Мерсин для участия в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", он будет участвовать в режиме видеосвязи. Также Эрдоган отменил запланированное интервью четырем турецким телеканалам, которое должны были транслировать в прямом эфире.

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