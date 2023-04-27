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Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин венчался со своей законной супругой

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин венчался со своей законной супругой Фото: скриншот с видео
Бывший чемпион мира Илья Ильин рассказал в соцсетях о том, что венчался со своей женой Татьяной в Стамбуле и показал короткое видео самого обряда, сообщает Zakon.kz.

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"26.04.2023 Перед законом, перед народом, перед Богом! Теперь наша семья под защитой Всевышнего!" – написал Ильин под видео в Instagram.

Ранее в начале этого года стало известно, что молодая пара Илья и Татьяна расписались. Это второй брак Ильина.

Несмотря на то, что пара не афишировала отношения, комментаторы активно поздравляли новоиспеченную семью.

Елена Вебер
Ильин Илья
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