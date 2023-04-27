В Казахстане приступят к легализации машин-конструкторов, условия акции уже определены

В середине мая в Казахстане начнется легализация автомобилей, ввезенных под видом запасных частей или автоконструкторов, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, проект постановления которым определяются условия по легализации автоконструкторов уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.

После подписания постановления оно будет введено в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования, и затем легализация автоконструкторов официально стартует.

В МВД также сообщили, что в рамках легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года, с конца января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тыс. автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тыс. единиц автотранспорта.

Ранее мы писали о том, когда казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы.

А еще в январе 2023 года в МВД заявляли, что разовая легализация иностранных автомобилей в Казахстане не предусматривает регистрацию машин-конструкторов.

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подчеркивал, что легализация проводится для законопослушных и добросовестных граждан, которые в силу разных причин стали владельцами незарегистрированных иностранных автомашин.

Но спустя какое-то время в ведомстве передумали. Так, 7 марта 2023 года стало известно, что МВД РК подготовило проект постановления правительства, предусматривающий легализацию иностранных автомобилей-конструкторов.

По данным МВД, в Казахстане порядка 20 тыс. автомобилей с правым рулем и более 5 тыс. машин-конструкторов.