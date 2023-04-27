В Казахстане совсем скоро приступят к легализации автоконструкторов

В середине мая в Казахстане начнется легализация автомобилей, ввезенных под видом запасных частей или автоконструкторов, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, проект постановления уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.

После подписания постановления правительства оно будет введено в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования, и затем легализация автоконструкторов официально стартует.

В МВД также сообщили, что в рамках легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года, с конца января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тыс. автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тыс. единиц автотранспорта.

Ранее мы писали о том, когда казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы.

А еще в январе 2023 года в МВД заявляли, что разовая легализация иностранных автомобилей в Казахстане не предусматривает регистрацию машин-конструкторов.

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подчеркивал, что легализация проводится для законопослушных и добросовестных граждан, которые в силу разных причин стали владельцами незарегистрированных иностранных автомашин.

Но спустя какое-то время в ведомстве передумали. Так, 7 марта 2023 года стало известно, что МВД РК подготовило проект постановления правительства, предусматривающий легализацию иностранных автомобилей-конструкторов.

По данным МВД, в Казахстане порядка 20 тыс. автомобилей с правым рулем и более 5 тыс. машин-конструкторов.