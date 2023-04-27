Хищение 2 млрд тенге в отделе образования в Талдыкоргане: задержан глава ведомства

Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, главу отдела подозревают в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования.



Отмечено, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

"В свою очередь лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей". Пресс-служба Антикора

Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

19 апреля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане задержаны и заключены под стражу работники отдела образования, которые подозреваются в миллиардных хищениях. По данным Антикора, предварительный ущерб – около 2 млрд тенге, наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

25 апреля Антикор раскрыл новые подробности резонансного дела.