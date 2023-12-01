В хищении 2 млрд тенге подозревают работников сферы образования Туркестанской области
Как сообщили в ведомстве, их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.
"По версии следствия, подозреваемые лица в период с 2020 по 2023 год путем перечисления денежных средств на счета лиц, не работающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.
В данное время к уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, четверо из них взяты под стражу.
"В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел", – рассказали в ведомстве.
Кроме этого, в ходе следствия изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.
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