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В хищении 2 млрд тенге подозревают работников сферы образования Туркестанской области

В хищении 2 млрд тенге подозревают работников сферы образования Туркестанской области Фото: pixabay
Антикоррупционная служба по Туркестанской области проводит досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.

"По версии следствия, подозреваемые лица в период с 2020 по 2023 год путем перечисления денежных средств на счета лиц, не работающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге", – говорится в сообщении. 

В данное время к уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, четверо из них взяты под стражу.

"В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел", – рассказали в ведомстве. 

Кроме этого, в ходе следствия изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.

В Жетысуской области завершено досудебное расследование в отношении работников городского отдела образования, которые в составе организованной преступной группы за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и его подчиненные, а также бухгалтера средних школ. Всего 13 лиц.

Ранее были вскрыты преступные схемы в городах Алматы, Шымкент, Кызылординской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областях. 

Бухгалтер детского центра три года воровала бюджетные деньги в Жамбылской области.

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