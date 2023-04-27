В КНБ назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков

В КНБ РК отчитались о том, сколько каналов наркотрафика, нарколабораторий и производств синтетики ликвидировано с начала года, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, с начала года спецслужбы провели 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии. Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика, 8 крупномасштабных нарколабораторий.

Фото: пресс-служба КНБ

"Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы. К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран. В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок. Следует отметить, что лидерами по наличию производственных площадок и сбыта "дизайнерских наркотиков" по прежнему остаются мегаполисы страны", – сообщает пресс-служба КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ

С начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.



Ранее мы писали, что в конце марта КНБ провел масштабную операцию в Туркестанской области: изъята рекордная партия наркотиков.