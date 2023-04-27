Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В КНБ назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков

В КНБ отчитались о мерах по борьбе с наркобизнесом Фото: пресс-служба КНБ
В КНБ РК отчитались о том, сколько каналов наркотрафика, нарколабораторий и производств синтетики ликвидировано с начала года, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, с начала года спецслужбы провели 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии. Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика, 8 крупномасштабных нарколабораторий.

В КНБ назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков

Фото: пресс-служба КНБ

"Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы. К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран. В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок. Следует отметить, что лидерами по наличию производственных площадок и сбыта "дизайнерских наркотиков" по прежнему остаются мегаполисы страны", – сообщает пресс-служба КНБ.

В КНБ назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков

Фото: пресс-служба КНБ

С начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

Ранее мы писали, что в конце марта КНБ провел масштабную операцию в Туркестанской области: изъята рекордная партия наркотиков.

Читайте также

Дом барачного типа сгорел в Алматы

В СКО на озере Теренколь вымерзло 100 кг карася

Елена Вебер
КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления