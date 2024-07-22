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КНБ задержал двух жителей Туркестанской области: появилось видео

КНБ задержал двух жителей Туркестанской области: появилось видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:26 Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности (КНБ) ликвидировал очередную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. На этот раз в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, в момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано два местных жителя.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте КНБ, изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления "синтетики".

КНБ задержал двух жителей Туркестанской области: появилось видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:26

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (за указанное уголовное правонарушение предусмотрено лишение свободы до 15 лет)".Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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21 июня 2024 года сообщалось, что при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны два казахстанца. В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 тыс. долларов и более 4 млн тенге.

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