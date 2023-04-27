Казахстанец получил престижную мировую премию на сохранение сайгаков

Казахстанец Альберт Салемгареев получил премию в области охраны природы Whitley Award 2023 на свои проекты по сохранению сайгаков, сообщает Zakon.kz.

26 апреля в Лондоне состоялась церемония вручения международной премии в области охраны природы Whitley Award Британской благотворительной организации Whitley Fund for Nature (WFN).

Ведущий специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Альберт Салемгареев получил премию за вклад в усилия Казахстана по сохранению популяции сайгака, ключевого вида степных экосистем Центральной Азии, чья численность достигла показателя в 1 318 000 особей в 2022 году.

Альберт занимается изучением сайгаков с 2006 года, руководит программой спутникового мечения через установку ошейников со специальными передатчиками на отдельных особей. С 2009 года всего было помечено 186 животных, и полученные данные внесли вклад в понимание путей сезонных передвижений животных, мест их концентрации во время окота и гона. Данные были использованы при создании резервата "Алтын Дала" и расширении площади Иргиз-Торгайского государственного природного резервата. Карты путей миграции животных используются при планировании дорожной инфраструктуры для снижения риска их негативного влияния.

Церемония награждения прошла в Королевском географическом обществе и была посвящена 30-летию Фонда. Премию лауреатам вручала покровитель фонда WFN, Королевская принцесса Великобритании Анна.

Альберт Салимгареев получил премию в размере 40 000 фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

Обширные территории степных экосистем Казахстана являются домом для около 95% мировой популяции сайгака. В 2022 году численность популяции в Казахстане достигла показателя в 1 318 000 особей после того, как в 2006 году упала до исторического минимума в 50 000 особей в результате бесконтрольного использования и браконьерства. После восстановления численности до 500 000 особей в 2015 году бетпакдалинская популяция сайгаков в Центральном Казахстане была подвержена бактериальной инфекции, в результате которой погибло около 200 000 особей. Это стало одним из самых резких сокращений численности, когда-либо зарегистрированных для млекопитающих.



Однако успех по восстановлению численности сайгака обернулся для Казахстана конфликтом между дикой природой и человеком.

"Проблема особенно актуальна на землях новых охраняемых территорий – государственного природного резервата "Бокейорда" и Ащиозекского государственного природного заказника. Территория площадью 657 000 га включает в себя важные для домашних животных пастбища и водные ресурсы. Это приводит к конкуренции с сайгаками, которые передвигаются стадами в десятки тысяч особей и так же полагаются на ресурсы пресной воды", – говорится в сообщении Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Проект Альберта Салемгареева будет направлен на изучение природы конфликта, затрагивающего уральскую популяцию сайгака в Западном Казахстане и местных жителей данного региона.





"На фоне призывов возобновить охоту на сайгака, чтобы контролировать растущую популяцию, Альберт и его коллеги стремятся найти устойчивые решения, включающие все заинтересованные стороны: скотоводов, сотрудников охраняемых территорий, а также местные органы власти и организации гражданского общества". Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

Задача проекта – проанализировать распределение и управление имеющимися водными ресурсами и объединить их с данными о распределении домашнего скота и сайгаков. По результатам анализа и консультаций с заинтересованными сторонами будут разработаны стратегии совместного устойчивого использования водных ресурсов.

Как отметили в ассоциации, обширные степные экосистемы Казахстана особенно уязвимы к изменению климата. Сохранение сайгака как ключевого вида напрямую влияет на его благополучие, ведь эти животные помогают степи, поедая степные травы, распространяя семена растений и способствуя переносу питательных веществ в экосистеме.



Сайгак пережил ледниковый период, а теперь и глобальное потепление.

"Выживание в сложных природно-климатических условиях позволяет сайгаку оставаться важнейшим видом в степных, полупустынных и пустынных экосистемах. Эти экосистемы должны быть защищены и восстановлены, а природные ресурсы должны использоваться устойчиво в будущем", – считает Альберт.

В середине апреля сообщалось, что в Казахстане пересчитают сайгаков с воздуха.