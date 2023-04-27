Когда завершат транспортную развязку на ул. Саина в Алматы

В Алматы транспортную развязку на ул. Саина завершат в 2024 году. Об этом 27 апреля 2023 года рассказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник уточнил, что работы по пробивке ул. Саина планируется завершить в декабре текущего года, а строительство развязки на пересечении ул. Саина и Монке би – во втором квартале 2024 года.

"В результате значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения". Ерболат Досаев

О том, что пробивку ул. Саина планируют завершить в декабре 2023 года, стало известно 19 января 2023 года. Тогда аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что благодаря транспортной развязке значительно уменьшится нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с пр. Рыскулова и ул. Момышулы, а также улиц районного значения.