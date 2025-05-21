Двухэтажный дом горел в Алматы: внутри нашли мертвого человека

Утром 21 мая в Алматы произошел пожар в частном доме, в котором погиб человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по ЧС города, в 06:48 пожарные подразделения направили в Алатауский р-н, мкр. Акбулак на ул. Касыма Шарипова.

Фото: Zakon.kz

"По прибытии в 6:56 установлено горение открытым пламенем двухэтажного дома на площади 150 м²", – сообщили в ведомстве.

Фото: Zakon.kz

Спасатели немедленно приступили к тушению. В ходе разведки и тушения пожара обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

В 08:22 пожар ликвидировали. На месте работали 35 человек личного состава и восемь единиц техники.

Фото: Zakon.kz

Также с места происшествия госпитализировали пострадавшего, 1973 г.р.

20 мая в Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек.