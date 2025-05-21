Двухэтажный дом горел в Алматы: внутри нашли мертвого человека
Фото: Zakon.kz
Утром 21 мая в Алматы произошел пожар в частном доме, в котором погиб человек, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента по ЧС города, в 06:48 пожарные подразделения направили в Алатауский р-н, мкр. Акбулак на ул. Касыма Шарипова.
Фото: Zakon.kz
"По прибытии в 6:56 установлено горение открытым пламенем двухэтажного дома на площади 150 м²", – сообщили в ведомстве.
Фото: Zakon.kz
Спасатели немедленно приступили к тушению. В ходе разведки и тушения пожара обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.
В 08:22 пожар ликвидировали. На месте работали 35 человек личного состава и восемь единиц техники.
Фото: Zakon.kz
Также с места происшествия госпитализировали пострадавшего, 1973 г.р.
20 мая в Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек.
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