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Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы

Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы появится новый сквер. Об этом рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев на встрече с жителями района 27 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник напомнил, что в декабре 2022 года в мкр. "Зердели" снесли два недостроенных дома.

"На этом месте будет создан сквер. Строительство начнется во втором квартале следующего года и завершится до конца 2024 года".Ерболат Досаев

По его словам, в текущем году завершены работы по укреплению и выравниванию оставшихся двух из 30 домов в данном микрорайоне.

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О том, что в мкр. "Зердели" снесут две недостроенные заброшенные многоэтажки, стало известно 18 июля 2022 года. Об этом на встрече с населением Алатауского района рассказал аким Алматы Ерболат Досаев. По его словам, решение о сносе двух домов принято по просьбе жильцов. Снести дома планировали до конца года.

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