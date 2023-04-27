Задержание журналистов Северных не связано с их профессиональной деятельностью – МИОР

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдыралы в кулуарах сессии АНК 27 апреля высказался по делу журналистов Владимира и Наргиз Северных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему МИОР не высказался после задержания двух журналистов.

"Мы следим за ситуацией, но не можем вмешиваться в расследование. Если будет информация, сообщим", – заявил в ответ министр.

Он отметил, что МИОР запросил информацию у соответствующей структуры.

"Поскольку расследование продолжается, я не могу это комментировать. Это не связано с их журналистской деятельностью. Из-за этого не могу комментировать". Дархан Кыдырали

Журналиста Владимира Северного и его жену задержали в Алматы 21 апреля.

Позже стало известно, что Владимира Северного арестовали на два месяца, а Наргиз Северная находится под домашнем арестом.