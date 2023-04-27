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Токаев: Пасха и Ораза айт стали общими праздниками для миллионов казахстанцев

Токаев: Праздники стали общими для миллионов казахстанцев Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана сказал, что "единство в многообразии" и "мы разные, но мы едины", сообщает Zakon.kz.

По его словам, это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни.

"В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта", – сказал президент. 

В этом Касым-Жомарт Токаев видит особый символизм.

"В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания. Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов казахстанцев, независимо от их этнической принадлежности.


"Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан", – отметил глава государства. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал о национальном бренде казахстанцев.

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