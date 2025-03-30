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События

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 08:01 Фото: akorda.kz
30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с завершением священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман. В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы.

Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа. И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению.

"Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана! Желаю всем счастья и благополучия! Айт қабыл болсын!"Касым-Жомарт Токаев

1 марта на сайте Акорды появилось поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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