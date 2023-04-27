Последние конфликты происходили в селах: Токаев поручил усилить информационную политику

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По словам Касым-Жомарта Токаева, последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому, по его мнению, необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выступил на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он отметил, что следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. "На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами". Касым-Жомарт Токаев При этом, по его мнению, важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп. "Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов. Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур". Касым-Жомарт Токаев В Астане проходит очередная XXXII сессия АНК с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

22 сентября 2022 года Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы. XXXI сессия Ассамблеи прошла 28 апреля 2021 года. Читайте также Токаев указал на важность изучения казахского языка Форум клиентов BI Group: квартира в бигвилле – инвестиция в будущее В Казахстане предложили учредить новую госнаграду

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