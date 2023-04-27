Токаев наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2023 года подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами президент постановил наградить:

Орденом "Достық" ІІ степени:

1. Кима Геру – директора Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет им. аль-Фараби".

2. Кима Константина Станиславовича – главного редактора республиканской газеты "Коре ильбо".

Орденом "Құрмет":

1. Бугинаса Бронислава Казисовича – члена литовского ОО "Lituanica".

2. Микаелян Наринэ Гамлетовну – заместителя председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири".

Медалью "Шапағат":

1. Кан Алину Александровну – преподавателя казахского языка в разговорном клубе "Сөйле".

2. Останьковича Дмитрия Валерьевича – председателя ОО "Белорусский культурный центр "Радима".

3. Тумгоева Юсупа Лом-Алиевича – члена ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах".

Указ вводится в действие со дня подписания.

Также сообщается, что благодарностью президента отмечены горный рабочий шахты им. Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.

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