Токаев наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества
Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами президент постановил наградить:
Орденом "Достық" ІІ степени:
1. Кима Геру – директора Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет им. аль-Фараби".
2. Кима Константина Станиславовича – главного редактора республиканской газеты "Коре ильбо".
Орденом "Құрмет":
1. Бугинаса Бронислава Казисовича – члена литовского ОО "Lituanica".
2. Микаелян Наринэ Гамлетовну – заместителя председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири".
Медалью "Шапағат":
1. Кан Алину Александровну – преподавателя казахского языка в разговорном клубе "Сөйле".
2. Останьковича Дмитрия Валерьевича – председателя ОО "Белорусский культурный центр "Радима".
3. Тумгоева Юсупа Лом-Алиевича – члена ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах".
Указ вводится в действие со дня подписания.
Также сообщается, что благодарностью президента отмечены горный рабочий шахты им. Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.
Сегодня, 27 апреля 2023 года, в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".