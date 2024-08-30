"Королеве марафонов" Елене Блиновской частично освободили имущество от ареста

Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, до этого юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест.

"Суд постановил – освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счет налогового долга", – огласила решение судья.

Ранее Федеральная налоговая служба начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний".

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).