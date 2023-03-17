На популярного российского блогера завели два уголовных дела
По версии следствия, супруги Чекалины в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечают следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения".
"Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами".Следственный комитет РФ
Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к "совершению иных экономических преступлений".
Также суд наложил арест на деньги и имущество блогеров. Всего у них заморозили 311 млн рублей (почти 1,9 млрд тенге). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.
Суд в качестве меры пресечения запретил им пользоваться интернетом и вести блог. У Чекалиной более 10 миллионов подписчиков в Instagram, у ее мужа – 4 млн.
По информации Telegram-канала Shot, после вердикта суда супруги быстро наняли человека, который будет вести их аккаунты в Instagram. Журналисты канала добавили, что всего у блогеров 250 сотрудников.
Стоит отметить, что неделей ранее против блогера Валерии Чекалиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов.
15 марта сообщалось, что в Сочи от истощения скончался ребенок блогера-сыроеда.