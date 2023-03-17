На популярного российского блогера завели два уголовных дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, супруги Чекалины в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечают следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения".

"Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами". Следственный комитет РФ

Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к "совершению иных экономических преступлений".

Также суд наложил арест на деньги и имущество блогеров. Всего у них заморозили 311 млн рублей (почти 1,9 млрд тенге). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

Суд в качестве меры пресечения запретил им пользоваться интернетом и вести блог. У Чекалиной более 10 миллионов подписчиков в Instagram, у ее мужа – 4 млн.

По информации Telegram-канала Shot, после вердикта суда супруги быстро наняли человека, который будет вести их аккаунты в Instagram. Журналисты канала добавили, что всего у блогеров 250 сотрудников.

Стоит отметить, что неделей ранее против блогера Валерии Чекалиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

15 марта сообщалось, что в Сочи от истощения скончался ребенок блогера-сыроеда.