Как будут платить налоги таксисты и курьеры, рассказали в Комитете госдоходов

Комитет государственных доходов совместно с интернет-платформами реализует удобный функционал для таксистов и курьеров. Об этом сообщили в пресс-службе КГД МФ РК, передает Zakon.kz.

В КГД отметили, что при оказании услуг такси или курьерской доставки обязательна уплата налогов и социальных платежей путем регистрации ИП, либо оформления в качестве работника.

"Эти требования не новы, но не всеми выполняются в силу разных причин, одной из которых мы видим неготовность к исполнению административных процедур, связанных с исполнением обязательств. Наиболее выгодным для налогоплательщика является применение режима на основе специального мобильного приложения "eSalyq Business", где уплачивается 1% подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование)", – сказали в комитете.

В связи с чем для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения "eSalyq Business".

В рамках приложения регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет-платформы при выплате дохода удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД.

Это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов.

В КГД сообщили, что сейчас ведется работа с "Яндекс.такси" по настройке информационных систем, по завершении граждане смогут на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту.

Планируемая дата технической реализации пилотного проекта – 1 июля 2023 года.

Принятые 20 апреля 2023 года поправки в Трудовой кодекс РК регламентировали труд работников, нанимаемых через интернет-платформы.

Так, установлено, что трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, должен заключаться на определенный срок, но без ограничения на срок не менее одного года.