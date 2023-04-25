Платформенная занятость появилась в Казахстане: что это значит

В недавно принятом Социальном кодексе появилось новое понятие - платформенная занятость. Что оно означает и какие категории населения участвуют в такой занятости, расскажет Zakon.kz.

Ранее такого понятия в казахстанском законодательстве не существовало. Оно появилось с рождением новых видов занятости достаточно весомой армии казахстанцев в виде курьеров, доставщиков и таксистов, которые зарегистрировавшись на таких крупных платформах как Яндекс, Uber, Glovo, Wolt и др. работали без заключения трудовых договоров и не имея при этом никаких социальных выплат в виде пенсионных отчислений, в ОСМС и т.д.

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В прошлом году, к примеру, такая "занятость" нередко приводила к забастовкам курьеров и таксистов, выражавших недовольство таким положением, которые требовали официального трудоустройства и вытекающих из этого социальных лифтов.

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В результате и был разработан новый инструмент трудоустройства, такой как платформенная занятость, который отдельным пунктом занесен в Социальный кодекс страны.

Так, говорится, что платформенная занятость представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости.

Сторонами платформенной занятости выступают:

оператор интернет-платформы – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие с использованием интернет-платформы услуги по предоставлению технических, организационных (в том числе услуг с привлечением третьих лиц для оказания работ или услуг), информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по оказанию услуг и выполнению работ между исполнителями и заказчиками, зарегистрированными на интернет-платформе;

заказчик – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на интернет-платформе и размещающее на ней заказ на оказание услуг или выполнение работ;

исполнитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы на основании публичного договора.

Предусматривается, что для осуществления платформенной занятости заказчик и исполнитель регистрируются на интернет-платформе или в мобильном приложении.

Взаимоотношения между оператором и заказчиком, а также исполнителем регулируются в соответствии с Гражданским кодексом РК.

Социальный кодекс также предусматривает, что в случае привлечения исполнителем - юридическим лицом работников для оказания услуг и выполнения работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости трудовые отношения с ними оформляются в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Соответствующие поправки были внесены и в Трудовой кодекс. В частности, его дополнили статьей, в которой определены особенности регулирования труда работников, нанимаемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости.

Так, установлено, что трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, должен заключаться на определенный срок, но без ограничения на срок не менее одного года.

При заключении трудового договора с таким работником должны соблюдаться все нормы трудового законодательства. При этом режим работы, продолжительность ежедневной работы, учет рабочего времени, система и условия труда определяются по согласованию сторон и устанавливаются в коллективном или трудовом договорах, а также актах работодателя.