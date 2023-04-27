Посол Китая в Казахстане надеется на введение безвиза уже в этом году

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо в кулуарах сессии АНК высказался о возможности облечения визового режима между КНР и Казахстаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, на каком этапе вопрос облечения визового режима между Китаем и КНР.

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил, что такой вопрос стоит на повестке дня.



"Есть такой разговор. Обсуждается, правильно. В этом году – мы очень сильно надеемся, конечно", - заявил он.

Ранее сообщилось, что МИД РК подготовил проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований.





