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Посол Чжан Сяо: Казахстан – это приоритет внешней политики Китая

Посол Чжан Сяо: Казахстан – это приоритет внешней политики Китая Фото: gov.kz
2023 год был очень удачным и успешным в плане развития двусторонних отношений. Так считает чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мощнейший импульс для укрепления взаимодоверия, взаимопонимания, а также стимулирования многогранного взаимовыгодного сотрудничества двух стран придали два визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Как результат: предприятиями двух стран были подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 38 млрд долларов. Это очень впечатляющая цифра. Подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме. А 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Кроме того, официально закреплены соглашения по сотрудничеству в области строительства третьей железной дороги между Китаем и Казахстаном, а также развитии сотрудничества по Транскаспийскому международному логистическому транспортному коридору.

"Мы за уходящий год также очень эффективно взаимодействовали на международной арене. Потому что мы видим, что на сегодняшний день глобальная турбулентность, региональные конфликты, кризисы один за другим. Вслед за украинским кризисом теперь еще вспыхнул кризис на Ближнем Востоке. Очень хорошо, что наши страны – Китай и Казахстан – занимают практически одни и те же позиции по тем или иным вопросам. Мы все за немедленное прекращение огня, за скорейшее прекращение кровопролития, мы все призываем мировое сообщество приложить максимум усилий для предотвращения гуманитарной катастрофы. Эта непростая ситуация, непредсказуемая, нестабильность диктует нам необходимость еще лучше, еще эффективнее согласовать наши позиции и координировать наше взаимодействие. И потому мы очень рады, что за этот год на всех этих международных площадках, в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СВМДА, механизм "Китай – Центральная Азия", мы занимали практически одну и ту же позицию, и это, естественно, помогло нам еще лучше защитить наши общие интересы", – подчеркнул посол.

Господин Чжан Сяо также отметил, что для Китая Казахстан – не просто сосед, это еще и хороший друг, и надежный партнер.

"Казахстан – это приоритет внешней политики Китая. Приведу такой пример. В прошлом году в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый заграничный визит после COVID-19 именно в Казахстан. Думаю, что выбор Казахстана в качестве первой страны о многом говорит. Он подтверждает нашу приверженность духу и принципу вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", – отметил дипломат.


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