Масляные пятна нашли на поверхности Каспийского моря
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
Жители села Аташ Тупкараганского района обратились с жалобами о том, что на поверхности Каспия видны масляные пятна. Специалисты Департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино и провели мониторинг, сообщает Zakon.kz.
Во время мониторинга морского побережья Аташ обнаружили масляную пленку на поверхности моря. Специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.
"В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", – рассказали в Департаменте экологии по Мангистауской области.
О результатах лабораторных анализов сообщат позже.
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