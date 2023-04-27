Масляные пятна нашли на поверхности Каспийского моря

Фото: Instagram/mangystau_ecology_department

Жители села Аташ Тупкараганского района обратились с жалобами о том, что на поверхности Каспия видны масляные пятна. Специалисты Департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино и провели мониторинг, сообщает Zakon.kz.

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