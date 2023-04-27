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Масляные пятна нашли на поверхности Каспийского моря

Мангистау, пятна, экология Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
Жители села Аташ Тупкараганского района обратились с жалобами о том, что на поверхности Каспия видны масляные пятна. Специалисты Департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино и провели мониторинг, сообщает Zakon.kz.

Во время мониторинга морского побережья Аташ обнаружили масляную пленку на поверхности моря. Специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов. 

"В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", – рассказали в Департаменте экологии по Мангистауской области. 

О результатах лабораторных анализов сообщат позже. 

25 апреля стало известно, что биопруд, куда вливаются все нечистоты Петропавловска, стал причиной очередного возмущения жителей города. Зловоние окутало город, в воздухе превышение концентрации сероводорода.

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