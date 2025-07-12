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Общество

Масляные пятна в море заметили жители Актау

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 14:41 Фото: akorda.kz
12 июля 2025 года жители Актау зафиксировали загрязнение прибрежной зоны. На кадрах видео – масляные пятна в воде и мусор, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей, в районе 15 микрорайона на поверхности Каспийского моря заметны масляные пятна и плавающий мусор, пишет Lada.kz.

Видео в редакцию прислали горожане. На кадрах видна загрязненная водная поверхность.

"Как будто кто-то специально сбросил отходы. Еще минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти", — возмущаются горожане.

Журналисты направили видеоматериалы в Департамент экологии с просьбой разъяснить возможные причины появления загрязнения.

Ранее мы сообщали, что жители Актау спасаются от нашествия крыс на набережной.

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Асель Аукешева
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