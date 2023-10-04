Депутат остался недоволен работой правительства по возврату незаконно выведенных активов

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 4 октября депутат Марат Башимов потребовал, чтобы правительство представило первые результаты по возврату незаконно выведенных активов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Башимов напомнил, что принятый парламентом закон по возврату незаконно приобретенных активов уже должен работать и способствовать восстановлению социальной справедливости.

"Статья закона гласит, что в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создаются комиссия и комитет по возврату активов. Черным по белому мы это прописали. Но, несмотря на проведенные работы, до сих пор реализации данного закона мы не видим. Коллеги, уже подходит конец года, а никакой информации по реализации положений этого важного для народа закона нет". Марат Башимов

Депутат подчеркнул, что общество должно регулярно получать информацию о проводимых мероприятиях в рамках нового закона.

"Нам нужны поступления в бюджет для решения социально значимых вопросов страны. В связи с этим в обществе возникают справедливые вопросы, и мы задаем их правительству: когда это заработает? Кто будет отвечать за реализацию возврата капиталов? Когда мы услышим реальные фамилии коррупционеров? Кто из депутатов войдет в комиссию? Данные вопросы должны найти четкие ответы. Ожидания людей мы должны оправдать». Марат Башимов

Марат Башимов назвал возврат активов справедливым ответом на нарушение права казахстанцев на лучшее будущее.

В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы, подписанные главой государства 12 июля 2023 года.

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос, будут ли данные о реализации возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов прозрачны для общественности.