Депутат остался недоволен работой правительства по возврату незаконно выведенных активов
Марат Башимов напомнил, что принятый парламентом закон по возврату незаконно приобретенных активов уже должен работать и способствовать восстановлению социальной справедливости.
"Статья закона гласит, что в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создаются комиссия и комитет по возврату активов. Черным по белому мы это прописали. Но, несмотря на проведенные работы, до сих пор реализации данного закона мы не видим. Коллеги, уже подходит конец года, а никакой информации по реализации положений этого важного для народа закона нет". Марат Башимов
Депутат подчеркнул, что общество должно регулярно получать информацию о проводимых мероприятиях в рамках нового закона.
"Нам нужны поступления в бюджет для решения социально значимых вопросов страны. В связи с этим в обществе возникают справедливые вопросы, и мы задаем их правительству: когда это заработает? Кто будет отвечать за реализацию возврата капиталов? Когда мы услышим реальные фамилии коррупционеров? Кто из депутатов войдет в комиссию? Данные вопросы должны найти четкие ответы. Ожидания людей мы должны оправдать». Марат Башимов
Марат Башимов назвал возврат активов справедливым ответом на нарушение права казахстанцев на лучшее будущее.
В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы, подписанные главой государства 12 июля 2023 года.
Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос, будут ли данные о реализации возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов прозрачны для общественности.