Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат остался недоволен работой правительства по возврату незаконно выведенных активов

Депутат недоволен работой по возврату незаконно выведенных активов в Казахстане Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 4 октября депутат Марат Башимов потребовал, чтобы правительство представило первые результаты по возврату незаконно выведенных активов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Башимов напомнил, что принятый парламентом закон по возврату незаконно приобретенных активов уже должен работать и способствовать восстановлению социальной справедливости. 

"Статья закона гласит, что в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создаются комиссия и комитет по возврату активов. Черным по белому мы это прописали. Но, несмотря на проведенные работы, до сих пор реализации данного закона мы не видим. Коллеги, уже подходит конец года, а никакой информации по реализации положений этого важного для народа закона нет". Марат Башимов

Депутат подчеркнул, что общество должно регулярно получать информацию о проводимых мероприятиях в рамках нового закона. 

"Нам нужны поступления в бюджет для решения социально значимых вопросов страны. В связи с этим в обществе возникают справедливые вопросы, и мы задаем их правительству: когда это заработает? Кто будет отвечать за реализацию возврата капиталов? Когда мы услышим реальные фамилии коррупционеров? Кто из депутатов войдет в комиссию? Данные вопросы должны найти четкие ответы. Ожидания людей мы должны оправдать». Марат Башимов

Марат Башимов назвал возврат активов справедливым ответом на нарушение права казахстанцев на лучшее будущее. 

В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы, подписанные главой государства 12 июля 2023 года. 

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос, будут ли данные о реализации возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов прозрачны для общественности.

Читайте также

В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Сколько учителей работает в Казахстане
Сколько учителей работает в Казахстане
Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления