Люди в желтом: за чей счет агрегаторы будут платить налоги за таксистов и курьеров

В Трудовом кодексе Казахстана определены особенности регулирования труда работников юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ. Кого коснутся новшества и как они будут работать, разбирался журналист Zakon.kz

Эта поправка в первую очередь касается казахстанцев, работающих на таких популярных платформах, как Яндекс, Glovo и Wolt. Проще говоря, отныне все курьеры и таксисты должны подписывать с компанией трудовой договор, после чего они будут считаться занятыми, либо регистрировать на свое имя ИП. В поправках говорится, что при заключении трудового договора с таким работником должны соблюдаться все нормы трудового законодательства. Трудовой договор между работником и платформой будет заключаться на срок не менее одного года.

Для помощи в исполнении налоговых обязательств тем курьерам и водителям, которые зарегистрируют ИП, Комитет государственных доходов запуcтил пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения "eSalyq Business".

Как это работает: ИП регистрируется на интернет-платформе, оператор интернет-платформы при выплате дохода удерживает социальные платежи. Сведения автоматически передаются в Комитет государственных доходов.

Самым удобным будет режим, при котором уплачивается 1% подоходного налога плюс социальные взносы. Здесь исключаются контакты граждан с налоговыми органами и ошибки при исчислении налогов.

Цифровые платформы − это посредники, связывающие в границах своих приложений разных пользователей: производителей, покупателей, рекламодателей, поставщиков услуг и товаров. В 2019 году на казахстанском рыке, практически одновременно появились представительства трех крупных иностранных сервисов, оказывающих курьерские услуги. Речь идет о платформах Яндекс Еда, Glovo и Wolt.Чуть позже появилась платформа Яндекс Такси.

Удобно для всех

Казахстанцы оценили новый вид услуг. Для многих людей эти платформы стали удобным источником дохода. Любой совершеннолетний может зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои личные данные, пройти короткое онлайн-обучение и все – вы курьер. Перед первой заявкой вас еще раз коротко проконсультирует менеджер филиала и выдаст термокороб.

Работать можно разными способами. Пешком, на личном велосипеде или скутере. Зарабатывают курьеры тоже по-разному. Зависит от количества часов, посвященных работе. В среднем пеший курьер за восемь часов работы может заработать около 7-9 тыс. тенге.

Платформы позволили подрабатывать, например, студентам. В больших городах работа курьера стала популярной среди приезжих из регионов и других стран. Особенно сервисы по доставке еды выручали во времена пандемии короновирусной инфекции. Многие владельцы ресторанов, кафе и маленьких столовых смогли сохранить свой бизнес именно благодаря доставке.

Для таксистов сценарий трудоустройства тот же, что и для курьеров. Регистрация на платформе занимает несколько минут, по истечении которых можно уже ехать за первым пассажиром.

Иностранное начальство

Курьеры и таксисты, которые зарегистрировались на крупных платформах, работают без заключения трудовых договоров и не получают при этом никаких социальных выплат в виде пенсионных отчислений и ОСМС. Эти люди никак не защищены трудовым законодательством. Подобные условия труда несколько раз приводили к забастовкам курьеров и таксистов, выражавших недовольство таким положением, и требовавших официального трудоустройства. Казахстанское руководство платформ выходило к бастующим, кивало головой и обещало все исправить. В итоге все оставалось по-прежнему. Особо рьяных активистов и борцов за права своих коллег блокировали в приложении, иначе говоря – увольняли. Стоит отметить, что головной офис и руководство всех трех компаний находится за границей.

Glovo – испанский стартап, основанный в Барселоне. Штаб-квартира Wolt находится в Хельсинки. Офис Яндекс Еда и Яндекс Такси находится в Москве. То есть можно предположить, что недовольство курьеров и таксистов условиями труда руководство фирм, скажем так, не замечает. Более того, курьеру или таксисту в любой момент могут понизить заработную плату, снизить баллы за обслуживание или просто отключить от системы.

"Согласие с данной системой и тарификацией оговаривается заранее. При несогласии с системой и тарификацией партнер вправе выбрать сотрудничество с другой компанией", – официальная позиция платформ.

Оспорить в суде действия или бездействие компании-работодателя такой "партнер" не может. Благодаря поправке в законодательстве эта ситуация может измениться.

Доходы vs соцпакет

Поправка, по задумке, должна изменить жизнь таксистов и курьеров в лучшую сторону, также можно ожидать немалых поступлений налогов в государственный бюджет. Примерно 500 тыс. человек выйдет из теневой экономики. Но это, конечно, идеальная картина мира. Возникает вопрос, будет ли это действительно работать, трудоустроят ли официально всех курьеров и таксистов?

Как уже говорилось выше, руководство и центральный аппарат компаний находится не в Казахстане. И ко многим казахстанским требованиям, будь то налоговое или трудовое законодательство, иностранные компании иногда могут отнестись с некоторым пренебрежением. Так, например, в прошлом году Яндекс несколько раз отказывал в подаче информации в Агентство по защите и развитию конкуренции.

"Здесь достаточно сложный вопрос, поскольку, помимо компании, с другой стороны присутствуют интересы таксистов, которые также не хотят терять свои доходы", – отметил тогда глава агентства Серик Жумангарин.

То есть, можно предположить, что налоговики и чиновники из Минтруда не могут в полной мере контролировать исполнение трудового законодательства этими компаниями. В ответ они могут просто уйти с пространства Казахстана, оставив без работы немало людей.

Вероятнее всего, платформы будут просто предлагать своим сотрудникам оформиться в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги самим. Им так проще. Зачем придумывать себе головную боль в виде заключения трудового договора, нести ответственность за своего работника, платить за него взносы?

Мнения самих же курьеров и таксистов разделились. Кто-то говорит, что официальное трудоустройство и налоги – это очень хорошо, кто-то кардинально против, а кому-то эта новость совершенно безразлична.

"Это действительно хорошая новость. Теперь многие смогут пользоваться благами официального трудоустройства. То есть смогут брать кредиты, получать бесплатно медицинские услуги. Было бы очень хорошо, если бы в трудовой договор внесли обязательный пункт – страхование при ДТП", – поделился своим мнением курьер Яндекс Еда А. Борзоев.

"Какие налоги с таксиста!? Бред какой-то! Наш брат и так копейки зарабатывает, а половину потом еще и в машину вкладывает. Тем более что для многих это не основная работа, а подработка", – возмутился партнер Яндекс Такси Е. Жусупов.

"Я не слышал ничего про это, и если честно, мне безразлично. Думаю, как работали, так и будем работать", – сказал курьер Wolt А. Малик.













Опыт общения курьеров и платформ

В 2021 году грузинские курьеры, работающие на сеть Glovo, провели в Тбилиси успешную забастовку.

Поводом для выступления работников стало ухудшение условий труда: сокращение ставки за километр и невыполнение требования рабочих увеличить время ожидания в ресторанах, которые были обещаны, но не выполнены. В результате 10 февраля компания согласилась обратно поднять водителям-курьерам ставку за расстояние доставки. Она возросла с 0.30 до прежних 0.40 лари. Также увеличилась "пакетная" оплата на 50%. Еще одна характерная деталь – один из участников забастовки пришел на нее на костылях. Молодой человек повредил себе ногу на работе. Естественно, что фирма Glovo, позиционирующая себя как посредник между клиентами и "независимыми подрядчиками", не намерена оплачивать лечение этого курьера.

В 2022 году курьеры Яндекс.Еда в Москве и Санкт-Петербурге не вышли на работу из-за невыплаты зарплат. В масштабной акции приняли участие свыше 600 курьеров. После этого зарплату выплатили.

В Алматы в прошлом году курьеры компании Wolt также собрались на небольшой митинг у офиса компании и сообщили, что не будут работать, пока им не вернут зарплату на прежний уровень. Причина собрания – курьерам снизили оплату труда на 30%. Выходил представитель компании, генменеджер Алибек Есов, и предложил встретиться онлайн – в ZOOM. Но курьеры отказались и заявили, что будут бойкотировать работу, пока не повысят зарплату. Затем курьеры выбрали лидера, которого отправили к руководству. Переговоры длились около часа. Прежнюю оплату труда временно вернули.

Если все-таки предложенные поправки чиновниками будут приняты и вступят в силу, а курьеров и таксистов обяжут стать индивидуальными предпринимателями или с ними заключат договор, не отразится ли это все на клиентах? Не исключено, что вынужденные заключать больше трудовых договоров, чем раньше, агрегаторы могут снизить зарплату работникам или же повысить стоимость доставки. У Яндекса уже есть опыт введения повышенного тарифа в плохую погоду и в моменты высокого спроса. Glovo и Walt также берут с клиентов "налог" за плохую погоду. Поэтому один из возможных вариантов развития событий простой: надпись "высокий спрос" на экране мы с вами будем видеть всегда.