В отношении "Яндекс.Такси" составили адмпротокол

Агентство по защите и развитию конкуренции обвинило "Яндекс.Такси" в намеренном затягивании разбирательств, связанных с антимонопольным расследованием. В отношении компании-агрегатора составили административный протокол, передает Zakon.kz.

Агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что "Яндекс.Такси" не предоставляет антимонопольному органу данные для анализа товарного рынка за 2022 год. Изначально поводом для расследования стали жалобы водителей и потребителей сервиса. Но позже его приостановили из-за судебных разбирательств. АЗРК успело проанализировать только данные за 2020-2021 годы, когда выяснилось, что в Астане и Алматы "Яндекс.Такси" занимало львиную долю рынка.

"Яндекс.Такси" препятствовало в проведении анализа, путем уклонения от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств. Положение, занимаемое "Яндекс.Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке". Агентство по защите и развитию конкуренции

Комиссия "Яндекс.Такси", как отметили в АЗРК, является самой высокой на рынке и начинается от 17% с учетом НДС. Помимо, "Яндекс.Такси" комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки-партнеры.

"Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса. Однако, "Яндекс.Такси" обжаловало приказ антимонопольного органа о начале расследования. Из решения суда первой инстанции следует, что совокупность изученных судом обстоятельств и норм законодательства доказывает законность и обоснованность действий антимонопольного органа по принятию приказа. При таких обстоятельствах, иск "Яндекс.Такси" в части признания незаконными действий антимонопольного органа подлежит отказу в удовлетворении, поскольку в суде не установлены какие-либо незаконные действия со стороны ответчика при принятии приказа". Агентство по защите и развитию конкуренции

Суд принял решение отменить часть проверяемого периода, из-за отсутствия анализа товарного рынка за период 2022 года.

"Таким образом, в настоящее время АЗРК проводится анализ товарного рынка за 2022 год, однако, "Яндекс.Такси" вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора. В этой связи, в отношении "Яндекс.Такси" составлен протокол об административном правонарушении". АЗРК

20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен. С начала этого года в адрес департамента Агентства по защите и развитию конкуренции поступило шесть обращений в отношении "Яндекс.Такси" по вопросам высоких цен на их услуги.

