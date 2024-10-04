Как будут платить налоги и соцплатежи таксисты и курьеры: утверждены правила

Приказом Минтруда утверждены Правила определения исполнителем ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медстрахование, удержания и перечисления оператором интернет-платформы ИПН, а также их распределения, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, исполнитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, применяющий специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, самостоятельно определяет размеры ставок ОПВ, СО и ВОСМС (социальные платежи).

Определение размера ставок социальных платежей осуществляется в специальном мобильном приложении в профиле исполнителя во вкладке "Сведения для расчета налогов и социальных платежей" в подразделе "Порядок расчета обязательств" путем выбора одной из соответствующий опций "Стандартный расчет обязательств" либо "Расчет обязательств по ставке 4%".

Указывается, что изменять выбранный размер ставок социальных платежей в специальном мобильном приложении можно один раз в течение календарного месяца не позднее 25 числа.

Расчет социальных платежей производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено изменение размера ставок социальных платежей, исходя из установленной ставки.

Размер ставки индивидуального подоходного налога применяется в соответствии с пунктом 1 статьи 686-3 Налогового кодекса (1%. – Прим. авт.).

Объектом исчисления индивидуального подоходного налога и социальных платежей является доход, полученный исполнителем за оказанные услуги или выполненные работы.

При этом объект исчисления в месяц не может превышать:

для исчисления ОПВ – 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

для исчисления СО – 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

для исчисления ВОСМС – 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей производится специальным мобильным приложением ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Оператор ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает сведения о доходах, полученных при оказании услуг или выполнении работ исполнителями в Комитет государственных доходов МФ РК посредством специального мобильного приложения.

На основании переданных сведений, в том числе по чекам контрольно-кассовых машин, передаваемым в установленном порядке операторами фискальных данных, КГД МФ РК осуществляет исчисление сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную и неполную уплату (округленную до тенге) в соответствии с определенными исполнителями размерами ставок с учетом максимальных порогов и принадлежности исполнителей к лицам, освобожденным от уплаты ОПВ и СО, и лицам, за которых государство оплачивает ВОСМС в соответствии с пунктом 10 правил.

Сведения о принадлежности исполнителей к лицам, освобожденным от уплаты ОПВ и СО, и лицам, за которых государство оплачивает ВОСМС, предоставляются в ИС КГД из АИС МТСЗН РК для обеспечения корректного исчисления сумм к удержанию с дохода исполнителей для уплаты индивидуального подоходного налога и социальных платежей.

Удержанные (начисленные) суммы индивидуального подоходного налога, в том числе задолженности и пени за его несвоевременную или неполную уплату, перечисляются Оператором через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в орган государственных доходов по месту нахождения исполнителя.

От уплаты социальных отчислений освобождается Оператор за лиц, указанных в пункте 1 статьи 207 Социального кодекса (пенсионеров. – Прим. авт.).

От уплаты обязательных пенсионных взносов освобождается Оператор за лиц, определенных пунктом 3 статьи 248 Социального кодекса:

пенсионеры;

лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

получатели пенсионных выплат за выслугу лет.

От уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование освобождается Оператор за лиц, определенных пунктом 7 статьи 28 Закона:

дети;

военнослужащие;

сотрудники специальных государственных органов;

сотрудники правоохранительных органов.

Предусматривается, что при несвоевременной уплате Оператором сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей за исполнителей органы государственных доходов принимают способы и меры взыскания.

Также правила устанавливают распределение и перечисление, а также возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование или пени за их несвоевременную или неполную уплату.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.

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