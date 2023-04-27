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В степи около Кызылорды нашли человеческие кости

находка Фото: polisia.kz
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найдено тело), проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в ходе осмотра места происшествия в степной местности в поселке Белколь города Кызылорды обнаружены кости, похожие на человеческие. Они изъяты в качестве вещественных доказательств.

"Назначены соответствующие экспертизы. По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения", – говорится в сообщении.

Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что на кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками.

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