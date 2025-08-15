#АЭС в Казахстане
События

Человеческие останки нашли дорожные работники на автодороге в Павлодарской области

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:23 Фото: freepik
В Павлодарской области полиция начала досудебное расследование по факту обнаружения фрагментов костей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 августа в Департаменте полиции региона, назначен и проводится комплекс необходимых мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение. 


"Установлено, что 14 августа вблизи села Жанаул Актогайского района при проведении дорожных работ в кювете работниками обнаружены фрагменты костей. Обстоятельства будут установлены в ходе расследования", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы спустя три года раскрыли убийство: тело жертвы нашли во время раскопок. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
