Человеческие останки нашли дорожные работники на автодороге в Павлодарской области
Фото: freepik
В Павлодарской области полиция начала досудебное расследование по факту обнаружения фрагментов костей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 15 августа в Департаменте полиции региона, назначен и проводится комплекс необходимых мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
"Установлено, что 14 августа вблизи села Жанаул Актогайского района при проведении дорожных работ в кювете работниками обнаружены фрагменты костей. Обстоятельства будут установлены в ходе расследования", – говорится в сообщении.
