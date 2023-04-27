Услышал удар, как из пушки: свидетель рассказал о ДТП с двумя автобусами

В Алмалинском районном суде Алматы продолжаются судебные слушания в отношении водителя автобуса, ставшего участником смертельного ДТП, сообщает Zakon.kz.

Очередное судебное заседание началось с допроса следователя, который на тот момент вел досудебное расследование. Адвокат подсудимого попросил свидетеля пояснить, почему в протоколе было указано, что его клиент Абдулхади Абсадыков проехал на красный свет светофора, хотя было доказано, что водитель проехал на желтый мигающий сигнал светофора. На что следователь ответил, что это было до ознакомления с видеоматериалами момента столкновения.

"Позже это дело передали другому следователю. Если бы я до конца вел это уголовное дело и еще раз детально изучил все материалы уголовного дела, то я бы исправил этот момент и указал, что водитель проехал в том числе и на желтый свет светофора". Следователь ДП Алматы Жастулек Даурбай

Следующим в качестве свидетеля суд пригласил Максима Тайхерда, водителя автомашины, который в день аварии следовал параллельным курсом и стал очевидцем происшествия. Он стоял на правой полосе по улице Толе би и собирался повернуть направо на проспект Абылай хана. Второй водитель автомашины, который также должен был дать показания, на сегодняшнее заседание не явился.



В свою очередь сторона защиты попросила свидетеля рассказать, при каких обстоятельствах он стал очевидцем столкновения двух автобусов. По словам Максима Тайхерда, в тот день он ехал на работу, но ему нужно было заехать по личным делам. Места для парковки не оказалось, поэтому он дал круг и встал на светофоре по улице Толе би, не доезжая светофора.

"Пока я стоял, смотрел, нет ли с правой стороны места, чтобы припарковаться. Я стоял перед стоп полосой и боковым зрением видел, что пролетел автобус. Машин на перекрестке, насколько я помню, не было. Я смотрел направо и боковым зрением с левой стороны увидел, как проехал автобус. Когда загорается зеленый сигнал светофора, я выжидаю пару секунд, чтобы убедиться, что все участники движения завершили маневр. Даже на момент удара и сигнал светофора я не обратил внимания. Я услышал сильный удар, как из пушки, и был просто в шоке. Секунды 2-3 я еще постоял и повернул на проспект Абылай хана, но остановился через пару кварталов". Очевидец аварии Максим Тайхерд

Между тем подсудимый Абдулхади Абсадыков также рассказал суду о деталях события.



По его словам подсудимого, когда он приближался к стоп линии, он увидел зеленый сигнал светофора. На секундомере показывало 7 секунд.

"Я посмотрел налево и направо и убедился, что там нет никаких препятствий. Все машины на перекрестке стояли, и он был свободный. Так как через 25-30 метров я должен был остановиться у остановки, у меня была сниженная скорость. Когда уже осталось примерно один или два метра, произошел удар. В этот момент я потерял сознание, а когда очнулся, на месте аварии были сотрудники полиции и скорой помощи. Я отказался от госпитализации и помогал пострадавшим. Я не сразу опознал стажера, который оказался под 201 автобусом, так как он лежал лицом вниз, но я его искал". Подсудимый Абдулхади Абсадыков

Он пояснил, что в день аварии стажер сел с конечной остановки в районе Орбиты. Он направлялся в холдинг "Онай", чтобы подписать документы, но так как офис был закрыт на обед, он решил сесть на 98 маршрут.

"Он должен был выйти на работу в качестве водителя 98 маршрута, поэтому решил сделать круг и сел в автобус, чтобы познакомиться со мной, изучить остановки и правила ПДД". Подсудимый Абдулхади Абсадыков

Также подсудимый отметил, что имеет 10-летний водительский стаж и два-три раза в год он, как и все водители, повышает квалификацию и сдает тесты по ПДД.

Между тем защита потерпевшего Вадима Шнайдера, который был пассажиром одного из автобусов, попросила суд, чтобы компания "Ситибас" выплатила его подзащитному 11 млн тенге за причиненный ущерб здоровью. Суд удовлетворил ходатайство адвоката.

На следующем заседании будет допрошен судебный медицинский эксперт, который писал заключение о смерти погибшего во время столкновения автобусов. По мнению защиты подсудимого, в документе некоторые моменты указаны общими фразами.

Крупное ДТП произошло 8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем 98 маршрута находился 35-летний водитель, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении. И на пересечении с улицей Толе би выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автобусом, который двигался в восточном направлении. Сила удара была такой мощной, что оба транспортных средства вылетели на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

12 апреля по данному делу в суде допросили экспертов и дознавателя.