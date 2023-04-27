Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями консульского корпуса

аким Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В рамках международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями консульского корпуса.

Во встречах приняли участие генеральный консул Исламской Республики Иран в Алматы Мохсен Фагани, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, почетный консул Королевства Бельгии в городе Алматы Ван ден Вейх.

проекты

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и развития стратегического партнерства, потенциал торгово-экономических отношений между странами.

акимат

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области остановился на инвестиционных возможностях региона.

акимат

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Представители консульского корпуса выразили заинтересованность в укреплении социально-экономических связей с Жамбылской областью.

акимат

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ранее сообщалось, что Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с инвесторами.

Читайте также

В Астане задержали трех преступников, находящихся в розыске

В Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома

В степи около Кызылорды найдены человеческие кости

Редакция Zakon.kz
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления