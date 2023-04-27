Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями консульского корпуса
Во встречах приняли участие генеральный консул Исламской Республики Иран в Алматы Мохсен Фагани, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, почетный консул Королевства Бельгии в городе Алматы Ван ден Вейх.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и развития стратегического партнерства, потенциал торгово-экономических отношений между странами.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким области остановился на инвестиционных возможностях региона.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Представители консульского корпуса выразили заинтересованность в укреплении социально-экономических связей с Жамбылской областью.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Ранее сообщалось, что Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с инвесторами.