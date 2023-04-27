В рамках международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями консульского корпуса.

Во встречах приняли участие генеральный консул Исламской Республики Иран в Алматы Мохсен Фагани, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, почетный консул Королевства Бельгии в городе Алматы Ван ден Вейх.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и развития стратегического партнерства, потенциал торгово-экономических отношений между странами.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области остановился на инвестиционных возможностях региона.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Представители консульского корпуса выразили заинтересованность в укреплении социально-экономических связей с Жамбылской областью.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ранее сообщалось, что Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с инвесторами.