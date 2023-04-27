В Астане задержали трех преступников, находящихся в розыске

За сутки в столице в ходе ОПМ "Правопорядок" полицейские раскрыли 19 преступлений и задержали троих мужчин, находящихся в розыске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, один из задержанных числился в розыске в Российской Федерации, в 2022 году он совершил кражу в торговом доме в Москве.

Всего за сутки в столице зарегистрировано 30 преступлений. В приемник-распределитель водворены 14 граждан. Участковыми инспекторами проверено 587 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД.

Отмечается, что с начала проведения профилактического мероприятия выявлено порядка 1 тыс. административных правонарушений, сообщает пресс-служба. Задержан 21 несовершеннолетний за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны двое водителей, 202 пешехода нарушили ПДД.

Ранее полицейские сообщили, что после шокирующего видео волонтеров о скотомогильнике началось расследование.