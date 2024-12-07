Находящегося в международном розыске преступника задержали в Астане

Фото: pexels

В Астане полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, он осуществлял продажу наркотиков через закладки. "Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный помещен в СИЗО", – говорится в собщении. Ранее сообщалось, что в Алматы за вымогательство задержали блогера.

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