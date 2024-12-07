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Происшествия

Находящегося в международном розыске преступника задержали в Астане

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель в наручниках, человек в наручниках, преступник в наручниках, преступление , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:01 Фото: pexels
В Астане полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, он осуществлял продажу наркотиков через закладки. 

"Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный помещен в СИЗО", – говорится в собщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы за вымогательство задержали блогера.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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