Находящегося в международном розыске преступника задержали в Астане
Фото: pexels
В Астане полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, он осуществлял продажу наркотиков через закладки.
"Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный помещен в СИЗО", – говорится в собщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы за вымогательство задержали блогера.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript