Туман, гроза и сильный ветер ожидаются в шести областях Казахстана в пятницу

В шести областях страны на 28 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. На юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ветер восточный порывы 17-22, днем временами 28 м/с.



Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.



Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 28 апреля.