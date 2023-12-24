Сильный ветер, гололед и туман ожидаются в 11 областях Казахстана

В 11 областях страны на 25 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Карагандинской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, в центре области ожидаются порывы 18 м/с. В Караганде ожидается гололед.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед.



На юге, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман, гололед. Ночью на севере области – низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, в центре области, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15 м/с.



На севере, юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Днем на западе области – метель. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На западе, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, днем на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.



На севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В Кокшетау ночью на дорогах гололедица.



На юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.



На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица.



Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, днем на востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гололед, туман, на дорогах гололедица.