Евразийский банк увеличил чистую прибыль в 6 раз по итогам 2022 года и расширил присутствие на рынке

Руководители Евразийского банка представили рекордные финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль банка выросла в 6 раз до 83,3 млрд тенге, рост активов и собственного капитала превысил 60%, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя правления банка Ляззат Сатиевой, несмотря на геополитические сложности, с которыми столкнулся финансовый рынок в прошлом году, Евразийский банк улучшил финансовые результаты по всем направлениям деятельности и смог усилить свои позиции на банковском рынке.



"Сегодня мы входим в число крупнейших банков по кредитованию. Приросла доля как юридических, так и физических лиц, что говорит о том, что люди выбирают нас, и для нас это важно", – отметила Ляззат Сатиева.

Согласно данным консолидированной финансовой отчетности, Евразийский поднялся на 7-е место по объему активов среди банков Казахстана, увеличив долю с 3,8% в прошлом году до 5,3% на 1 января 2023 года. Если говорить о годовом росте, то активы увеличились сразу на 67% до 2,36 трлн тенге.

Фото: Евразийский банк

Вместе с тем банк стал седьмым и по кредитному портфелю, и уровню капитала с долей 4,8% и 3,7%, соответственно. Годовой рост по розничным и корпоративным кредитам составил 67% с 635,3 млрд тенге до 1,06 трлн тенге.



Евразийский банк традиционно лидирует в автокредитовании. В прошлом году в сегменте новых авто банк был номером 1 с долей рынка 48%, но уже по результатам первого квартала банк – абсолютный лидер, включая сегмент подержанных автомобилей. Стоит отметить, что кредиты, выданные по госпрограммам, составляют незначительную часть.

На рынке товарных кредитов Евразийский также находится в тройке лидеров с долей в 17%. В прошлом году в рейтинге International Business Magazine Awards банк был отмечен наградой в номинации "Самый быстрый товарный кредит".

"Мы продолжали активную цифровизацию, в результате чего в товарном кредитовании оказались на шаг впереди рынка, обеспечив наилучший опыт для клиентов, – 4 секунды на выдачу решения по кредиту", – сказала председатель правления.

Высокие результаты

Заместитель председателя правления банка Наталья Дружинина отметила, что банк также заметно укрепил позиции по ликвидности.

"Доля наших денежных средств и их эквивалентность составляла порядка 30%, сейчас она составляет 38-40%. Тот запас, который накопился, мы в принципе можем трансформировать в кредитование. Капитал мы нарастили на 65% до 197,3 млрд тенге, и это означает, что банк обладает достаточным запасом прочности. То есть сейчас одномоментно банк может выдать кредитов в размере 1 трлн тенге, что является довольно значимым показателем", – сказала Наталья Дружинина.

Фото: Евразийский банк

Наиболее впечатляющий результат банк показал по консолидированной чистой прибыли, которая выросла более чем в 6 раз до 83,3 млрд тенге. По словам Натальи Дружининой, основными источниками доходов, помимо кредитования, стал доход от операций с иностранной валютой и карточками.



"Мы также вошли в топ-5 лидеров по чистой процентной марже. Это означает, что банк достаточно взвешенно подходит к расходованию капитала и имеет умеренный аппетит к риску", – пояснила Наталья Дружинина.

Ибрагим Альтамиров, заместитель председателя правления по риск-менеджменту, добавил, что для всех финансовых учреждений особым вызовом была переоценка риска в условиях высокой неопределенности, волатильности и снижения реальных доходов населения.

"Банк успешно с этой задачей справился, о чем свидетельствуют данные консолидированного отчета", – сказал Альтамиров.

Благодаря взвешенной политике по управлению рисками и доходностью рентабельность капитала выросла на 41%.

Фото: Евразийский банк

Ляззат Сатиева также рассказала об активном развитии корпоративного направления. Если раньше банк преимущественно специализировался на рознице, то с 2021 года оба сегмента развиваются параллельно.



"До определенного времени мы преимущественно работали в розничном секторе. Но с 2021 года мы разработали амбициозный план по развитию корпоративного направления. В принципе, нам успешно удается это делать. Согласно результатам прошлого года, по корпоративному бизнесу мы занимаем 6 место среди БВУ", – поделилась Ляззат Сатиева.

Помощь бизнесу

Руководитель банка подчеркнула, что в прошлом году в задачи банка входило не только наращивание кредитной базы, но и ответственность перед клиентами, которые столкнулись со сложностями, связанными с геополитической обстановкой в мире.

"Многие предприниматели столкнулись с вопросом, где и как продолжать обслуживать свой бизнес, на это накладывались разрывы текущих поставок и проблемы с финансированием. Плюсом стало то, что инфраструктурно Евразийский банк оказался готов к этой ситуации. Соответственно, нам удалось нарастить свою долю. Это была совместная работа с коммерческими банками, чтобы наш казахстанский бизнес максимально не пострадал от возникшей ситуации", – пояснила Ляззат Сатиева.

Спикер особо отметила, что, помимо развития корпоративного сектора, в области интересов всех казахстанских банков сегодня находится малый и средний бизнес-сегмент. Банк продолжит работу в этом направлении, для предпринимателей будут разрабатываться дополнительные кредитные программы, а также автоматизироваться и дорабатываться цифровые сервисы для более удобного получения услуг.

Фото: Евразийский банк

Среди важных задач на 2023 год Ляззат Сатиева также отметила завершение процессов по открытию банка в Узбекистане. Она напомнила, что в прошлому году было получено разрешение на открытие узбекской "дочки", в текущем году регулятор Узбекистана одобрил заявку на подачу лицензии. Ожидается, что в ближайшие месяцы банк осуществит все необходимые процедуры. Ориентировочно запуск дочернего банка может состояться осенью текущего года.

Лицензия №1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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