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В Алматы на склоне горы загорелся сухостой

склон горы Фото: скриншот видео
Пожарные и лесники ликвидируют горение валежника и сухостоя на склоне горы на площади 100 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, угрозы распространения нет.

"27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС города Алматы, более 30 сотрудников и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлены в Медеуский район, ул. Керей Жанибек Хандар, около д. 389. Поступило сообщение, что горит склон горы Мохнатка, со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту загорания на высоту пожарные прибыли пешим ходом из-за невозможности применения техники и темного времени суток (соблюдение ТБ). 

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на бывшем заводе загорелся битум.

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