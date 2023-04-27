В Алматы на склоне горы загорелся сухостой

Пожарные и лесники ликвидируют горение валежника и сухостоя на склоне горы на площади 100 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, угрозы распространения нет.

"27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС города Алматы, более 30 сотрудников и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлены в Медеуский район, ул. Керей Жанибек Хандар, около д. 389. Поступило сообщение, что горит склон горы Мохнатка, со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту загорания на высоту пожарные прибыли пешим ходом из-за невозможности применения техники и темного времени суток (соблюдение ТБ).

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на бывшем заводе загорелся битум.