Крупный пожар потушили на склоне горы в Алматы

В Медеуском районе Алматы огнеборцы МЧС ликвидировали загорание склона горы в районе Кенсай-1. Площадь пожара составила около 15 га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, сложность тушения пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники.

"Работы велись с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей. На месте было задействовано порядка 99 человека личного состава и более 39 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов", – рассказали в министерстве.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на склоне горы полыхнул пожар в Алматы. Очевидцы рассказали, что огонь очень быстро распространялся по сухой траве. Дорога в сторону Кенсайского кладбища была перекрыта полицейскими.