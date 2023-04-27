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Сельчане Акмолинской области просят очистить реку Есиль от трупов

туман Фото: pixabay
В первые теплые дни жители сел Караколь, Косбармак и Сергеевка вывели домашний скот на пастбище. Затем наступил мороз, снег запорошил землю и притоки Есиля, из-за чего множество коров и лошадей утонули в ледяной воде, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, часть животных из реки извлекли, но до остальных трудно добраться. Местное хозяйство выделило технику, рыбаки помогли с лодкой. Но всего этого очень мало, говорят люди.

"Выживший после зимы скот мы сейчас потеряли. Много беременных, кормящих. Телята утонули. Есть семьи, которые лишились всего поголовья. Неделя прошла. Лично я ни разу здесь не видел ни одного чиновника. Никто не пришел, не спросил: как вы здесь, что у вас происходит?" Житель с. Косбармак Сабит Куанышов

Алим Есмагамбетов пасет скот уже 40 лет. Говорит, ничего подобного в жизни не видел. По его словам, животные метались, искали спасения и тонули в ледяной воде прямо на его глазах. А помочь им не удалось.

"Буран, мороз. Вода покрывалась льдом моментально. Может, они могли бы выжить, если бы их удалось загнать в одно место и удержать там. Нужна была лодка. Ее не было. Лодки не было". Пастух Алим Есмагамбетов

В местном акимате пообещали помочь.

"В селе моторной лодки нет. Когда он просил лодку, он говорил, что хочет посмотреть, есть ли там лошади. Он не говорил, что скот нужно спасать. Он взял на себя обязательстьва следить за поголовьем, это его ответственность. Мы поможем, чем сможем". Аким сельского округа Акана Курманова Алтынай Белялова

Жители считают, что половина, а это около 40 голов погибшего скота, еще находится в реке. С потерями животноводы смирились. Никаких компенсаций не просят. Люди беспокоятся, что массовый падеж обернется экологической катастрофой. Из реки, наполненной гниющими трупами, вынужден пить воду оставшийся в живых скот. Больше того, в округе уже стоит зловонный трупный смрад.

Ранее сообщалось, что в трех районах Костанайской области выявили инфекцию у скота.

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