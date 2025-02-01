Программа товарного кредитования: 100 голов скота передали сельчанам в Жамбылской области

В Жамбылской области одними из первых товарные кредиты для разведения домашнего скота получили жители Шуского района, сообщает Zakon.kz.

В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – "товарного кредита" в сфере сельского хозяйства. Цель новой программы – увеличение поголовья скота в сельских населенных пунктах.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Как разъяснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Толебек Кулекеев, по условиям кредитования сельчане получают товарный кредит в виде скота для дальнейшего разведения. Акцент будет сделан на поддержку малообеспеченных семей и безработных граждан.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Товарный кредит необходимо выплатить в течение 5 лет, из них первый год – каникулы, дальше ежегодно – 50% молодняка. Программой предусмотрены договор страхования сельхоз животных и залог, но эти пункты необязательны, лишь по соглашению обеих сторон.

Местные предприниматели выразили готовность предоставлять товарные кредиты. Им необходимо передать не менее 30 голов мелкого рогатого скота, 15 голов крупного рогатого скота, 10 голов лошадей.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Первое соглашение в рамках программы товарного кредитования подписали в Шуском районе. Владелец крестьянского хозяйства "Атай" Сакен Атаев передал 50 голов скота (на сумму 3 млн тенге) жителю села Абай Калисултану Тлепбергенову, 50 голов скота (3 млн тенге) – жителю села Абай Бакытжану Ботаеву.

"Считаю, что новая программа предоставляет хорошую возможность для повышения благосостояния жителей. Я готов оказать поддержку односельчанам и внести свой вклад в развитие села. В дальнейшем планирую также передать племенной скот", – сказал Сакен Атаев.

Калисултан Тлепбергенов в будущем намерен также поддерживать односельчан, используя механизм товарного кредитования.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Разъяснительная работа в рамках новой программы проводится во всех районах области. В Мойынкумском районе крестьянское хозяйство "Үркер" готово передать 20 голов крупного рогатого скота, 100 голов мелкого рогатого скота. Сейчас готовится список инициативных житель сел.

До конца года планируется в рамках программы товарного кредитования фермеров подписать около 80 соглашений.