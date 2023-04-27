Почему нельзя употреблять алкоголь в сочетании с шашлыком

Врач-гастроэнтеролог рассказал о том, что употребления алкоголя в сочетании с жирным жареным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что алкоголь выводит воду и минералы.

"Алкоголь выводит воду, а с ней уходят минералы: калий, кальций, магний, цинк. Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а "дуэт" жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы", – объяснила "Известиями" специалист.

По словам врача, по возможности на пикнике с шашлыками стоит отказаться от спиртного, особенно тем, у кого есть острые и хронические заболевания ЖКТ, а также проблемы с сердцем и сосудами.

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