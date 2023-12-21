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Врачи объяснили, почему не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой

Врачи рассказали, почему не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала о вредных сочетаниях блюд на новогоднем столе, сообщает Zakon.kz

Как пишет Лента.ru употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью, поэтому лучше отказаться от закусывания алкоголя жирной едой вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов.

Такая тяжелая еда, по словам Чижиковой, в сочетании с алкоголем создаст колоссальную нагрузку на пищеварительную систему. Также она рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, особенно жирных, например мяса, икры и майонезных салатов, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.

Еще одна рекомендация диетолога - не смешивать разные виды алкоголя, так как это усиливает его негативное воздействие на организм.

"Не злоупотребляйте спиртными напитками, лучше вообще отказаться от них или ограничиться бокалом вина за едой. Также, чтобы меньше выпить, можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда", — подытожила Чижикова.

Ранее мы писали о нескольких простых советах, которые подготовили ученые, чтобы пережить новогодние праздники стало легче и последствия застолий не омрачали настроения.

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