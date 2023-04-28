"Королеве марафонов" Елене Блиновской предъявили обвинение

Известному российского блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, блогер задержана, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

27 апреля известного российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, уточнили в Следственном комитете.

После сообщений о задержании создательницы онлайн-марафонов для исполнения желаний под ее публикациями в Instagram комментаторы не скупятся на слова.

