Более 200 тысяч израильтян принимают участие в митинге против судебной реформы

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы в разных городах страны. В ночь на 28 апреля на улицы Иерусалима, сообщает Zakon.kz.

Жители столицы Израиля начали собираться у Кнессета, израильского парламента, еще днем 27 апреля. Десятки людей вышли на улицы, чтобы вновь высказать протест законопроекту о судебной системе, передает издание The Jerusalem Post.

По разным данным, у здания правительства Израиля собралось от 200 до 500 тысяч человек. Люди продолжали собираться в течение дня и остались на протест в ночь на 28 апреля. Местные издания сообщают, что в митинге приняли участие различные министры и депутаты.

"Мы усиливаем протесты в связи с заявлением лидеров коалиции о том, что они намерены совершить судебный переворот. В ближайшую субботу мы проведем демонстрацию 17-ю неделю подряд", — говорится в заявлении лидеров протеста.

Как пишет The Тimes of Israel, в грядущие выходные протестующие намерены объявить "новые меры", призванные бороться с "надвигающейся диктатурой".

Ранее власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе. Это не повлияло на протестующих — они продолжают выходить на улицы каждую неделю.