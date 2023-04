Протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле

Вечером в субботу, восьмого апреля, не смотря на призывы полиции приостановить шествия по городам Израиля, демонстранты все же продолжили митинги, передает The Times of Israel. Люди вот уже 14 недель выступают против принятия нового законодательства в судебной системе.

Накануне в Израиле произошли два теракта: в Тель-Авиве и на правом берегу реки Иордан, в результате которого погибли три человека. В том числе гражданин Италии, турист. На фоне терактов полиция призвала жителей отказаться от акций протеста, но люди все равно собрались на улицах.

Despite the Parliament recess and amid the terror wave, the protests against the judicial overhaul continue across Israel pic.twitter.com/o9uI3W8Smn