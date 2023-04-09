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Протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле

Протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле Фото: Тwitter/guyelster
Тысячи людей продолжают протестовать против судебной реформы в городах Израиля, не смотря на приостановленное принятие закона и прошедшие в стране теракты. Акции длятся уже 14 недель, сообщает Zakon.kz.

Вечером в субботу, восьмого апреля, не смотря на призывы полиции приостановить шествия по городам Израиля, демонстранты все же продолжили митинги, передает The Times of Israel. Люди вот уже 14 недель выступают против принятия нового законодательства в судебной системе.

Накануне в Израиле произошли два теракта: в Тель-Авиве и на правом берегу реки Иордан, в результате которого погибли три человека. В том числе гражданин Италии, турист. На фоне терактов полиция призвала жителей отказаться от акций протеста, но люди все равно собрались на улицах.


Ранее власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе. Это не повлияло на протестующих — они продолжают выходить на улицы каждую неделю.

26 марта премьер-министр Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта из-за его призывов приостановить реформу юридической системы. Ранее 630 тысяч недовольных собрались на улицах городов Израиля в знак протеста против судебной реформы.

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