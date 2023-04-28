Женщина погибла в горящем доме села ВКО

В селе Уварово Восточно-Казахстанской области загорелся частный дом. В пожаре от угарного газа скончалась 69-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 25 апреля. В тот день в одном из частных домов села Уварово Глубоковского района ВКО произошел пожар. В доме горели входная группа, перекрытия, кровля, пишет YK-news.

В момент пожара в доме находились трое взрослых людей и пятилетний мальчик. Об этом рассказали в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.

"Хозяйка дома побежала за помощью к своему зятю Евгению, который живет по соседству. До прибытия сотрудников службы пожаротушения Евгений Шимин вытащил из дома ребенка, который ему приходится внуком. Мальчика госпитализировали". Пресс-служба ДЧС ВКО

Хозяин дома выбрался из дома самостоятельно, разбив для этого окно. Покинуть горящий дом не смогла 69-летняя женщина. Она была в этом доме в гостях. Женщина погибла в результате отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

В Экибастузе из горящего дома эвакуировали 30 человек. Среди них было семь детей. Как сообщили пожарные, горела кровля жилого дома одного из районов города.