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Три человека скончались в туалете, пытаясь достать упавший телефон

Три человека скончались в туалете, пытаясь достать упавший телефон Фото: pixabay
В Сырдарьинской области Узбекистана трое мужчин погибли в уличном туалете в то время, когда пытались достать упавший в выгребную яму телефон, сообщает Zakon.kz.

Трагический случай произошел в махалле "Файзлиобод" Сардобинского района Сырдарьинской области 27 апреля, пишет Рodrobno.uz со ссылкой на прокуратуру Узбекистана.

Как рассказали местные жители, у хозяина дома телефон упал в выгребную яму. Мужчина позвал на помощь своего отца и младшего брата. Все трое спустились в туалет, чтобы достать гаджет и потеряли сознание. Мужчины скончались на месте.

В прокуратуре отметили, что мужчины погибли в результате несчастного случая, они соблюдали меры предосторожности. Районное ведомство проводит проверку данного случая.

В Кызылординской области годовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых, упал в септик и погиб. Трагедия произошла в районном центре Теренозек в конце марта.

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