Три человека скончались в туалете, пытаясь достать упавший телефон
Трагический случай произошел в махалле "Файзлиобод" Сардобинского района Сырдарьинской области 27 апреля, пишет Рodrobno.uz со ссылкой на прокуратуру Узбекистана.
Как рассказали местные жители, у хозяина дома телефон упал в выгребную яму. Мужчина позвал на помощь своего отца и младшего брата. Все трое спустились в туалет, чтобы достать гаджет и потеряли сознание. Мужчины скончались на месте.
В прокуратуре отметили, что мужчины погибли в результате несчастного случая, они соблюдали меры предосторожности. Районное ведомство проводит проверку данного случая.
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