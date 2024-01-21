Мужчина провалился в уличный туалет в Астане, пытаясь достать телефон

В Астане мужчина провалился в уличный туалет, пытаясь достать свой смартфон. Мужчину пришлось вытаскивать спасателям, сообщает Zakon.kz.

Видео с курьезной ситуацией появилось в соцсетях.

Кадры содержат неприятные сцены и маты.

Автор видео рассказывает, что мужчина спустился в туалет за упавшим телефоном, но выбраться оттуда самостоятельно не смог. Затем на кадрах видно, что на место приехали спасатели и "скорая".

На последующих кадрах видно, как спасенный мужчина направляется в сторону людей.

